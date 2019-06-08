- 1/2
- 2/2
قدمت الشركة السعودية للكهرباء، اعتذارها لمشتركيها في منطقة جازان، نتيجة حدوث بعض الانقطاعات المحدودة بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة.
وأوضحت "السعودية للكهرباء"، في تغريدة لها على تويتر، أن بعض المحافظات في منطقة جازان تعرضت لانقطاعات محدودة نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها المنطقة.
وأكدت الشركة، أنه يجري التعامل مع الانقطاعات ميدانياً عبر فرقها الفنية، وأشارت إلى أن الخدمة ستعود تدريجياً إلى مشتركيها المتضررين.
"السعودية للكهرباء": الرياح الشديدة والعواصف أدت إلى حدوث انقطاعات محدودة في جازان وجاري التعامل معها ميدانياًعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-08
قدمت الشركة السعودية للكهرباء، اعتذارها لمشتركيها في منطقة جازان، نتيجة حدوث بعض الانقطاعات المحدودة بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة.
وأوضحت "السعودية للكهرباء"، في تغريدة لها على تويتر، أن بعض المحافظات في منطقة جازان تعرضت لانقطاعات محدودة نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها المنطقة.
وأكدت الشركة، أنه يجري التعامل مع الانقطاعات ميدانياً عبر فرقها الفنية، وأشارت إلى أن الخدمة ستعود تدريجياً إلى مشتركيها المتضررين.
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
05:43 PM
اعتذرت للأهالي لمرورهم بهذه التجربة
قدمت الشركة السعودية للكهرباء، اعتذارها لمشتركيها في منطقة جازان، نتيجة حدوث بعض الانقطاعات المحدودة بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة.
وأوضحت "السعودية للكهرباء"، في تغريدة لها على تويتر، أن بعض المحافظات في منطقة جازان تعرضت لانقطاعات محدودة نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها المنطقة.
وأكدت الشركة، أنه يجري التعامل مع الانقطاعات ميدانياً عبر فرقها الفنية، وأشارت إلى أن الخدمة ستعود تدريجياً إلى مشتركيها المتضررين.
، "السعودية للكهرباء": الرياح الشديدة والعواصف أدت إلى حدوث انقطاعات محدودة في جازان وجاري التعامل معها ميدانياً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السعودية للكهرباء": الرياح الشديدة والعواصف أدت إلى حدوث انقطاعات محدودة في جازان وجاري التعامل معها ميدانياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.