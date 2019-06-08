- 1/2
- 2/2
شن الجيش اليمني، عملية عسكرية، استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء.
ونفذت وحدات من الجيش هجوماً مباغتاً على مواقع للحوثيين القريبة من المديد مركز المديرية وبني قرج والمجاوحة.
ووفقًا لما نقله المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في صنعاء عن مصادر عسكرية، فإن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف وحدات الجيش.
قتلى وجرحى من الحوثي إثر هجوم للجيش اليمني شرق صنعاءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-08
شن الجيش اليمني، عملية عسكرية، استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء.
ونفذت وحدات من الجيش هجوماً مباغتاً على مواقع للحوثيين القريبة من المديد مركز المديرية وبني قرج والمجاوحة.
ووفقًا لما نقله المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في صنعاء عن مصادر عسكرية، فإن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف وحدات الجيش.
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
05:44 PM
الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة.. والقوات الحكومية بلا إصابات
شن الجيش اليمني، عملية عسكرية، استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء.
ونفذت وحدات من الجيش هجوماً مباغتاً على مواقع للحوثيين القريبة من المديد مركز المديرية وبني قرج والمجاوحة.
ووفقًا لما نقله المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في صنعاء عن مصادر عسكرية، فإن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف وحدات الجيش.
، قتلى وجرحى من الحوثي إثر هجوم للجيش اليمني شرق صنعاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى من الحوثي إثر هجوم للجيش اليمني شرق صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.