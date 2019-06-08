محمد بن مسعود - الدمام - الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة.. والقوات الحكومية بلا إصابات شن الجيش اليمني، عملية عسكرية، استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء. ونفذت وحدات من الجيش هجوماً مباغتاً على مواقع للحوثيين القريبة من المديد مركز المديرية وبني قرج والمجاوحة. ووفقًا لما نقله المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في صنعاء عن مصادر عسكرية، فإن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف وحدات الجيش. قتلى وجرحى من الحوثي إثر هجوم للجيش اليمني شرق صنعاء وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-08 شن الجيش اليمني، عملية عسكرية، استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء. ونفذت وحدات من الجيش هجوماً مباغتاً على مواقع للحوثيين القريبة من المديد مركز المديرية وبني قرج والمجاوحة. ووفقًا لما نقله المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في صنعاء عن مصادر عسكرية، فإن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف وحدات الجيش. Advertisements 08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440 05:44 PM الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة.. والقوات الحكومية بلا إصابات الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة.. والقوات الحكومية بلا إصابات شن الجيش اليمني، عملية عسكرية، استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في ميسرة جبهة نهم شرق صنعاء. ونفذت وحدات من الجيش هجوماً مباغتاً على مواقع للحوثيين القريبة من المديد مركز المديرية وبني قرج والمجاوحة. ووفقًا لما نقله المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في صنعاء عن مصادر عسكرية، فإن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف وحدات الجيش. ، قتلى وجرحى من الحوثي إثر هجوم للجيش اليمني شرق صنعاء ،

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