، شاهد.. "موسم العيد" أيام بهيجة ترفع "جودة الحياة" في المدن السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أحد برامج رؤية 2030 حقق الكثير من أهدافه

جعلت رؤية 2030 من "الإنسان" الركيزة الأولى لاهتماماتها؛ لذلك جاءت برامجها المتنوعة مهتمة بكل ما ييسر لهذا "الإنسان" سبل العيش الكريم، والحياة الهانئة السعيدة التي تتميز بالحيوية والتجدد.

ويأتي برنامج "جودة الحياة" –أحد برامج الرؤية- ليحقق الكثير من الأهداف الكبيرة الرامية تحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.

ويسعى برنامج "جودة الحياة" إلى تحقيق أهدافه من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والرياضية، التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وسيسهم تحقيق أهداف البرنامج في توليد العديد من الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي مما يسهم في تعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.

من هنا، تأتي "مواسم السعودية" لتحقق جزءاً كبيراً من أهداف برنامج "جودة الحياة"؛ فهي تعمل على تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، وتنظيم العديد من الفعاليات الكبرى والتجارب السياحية الفريدة المليئة بألوان الفرح والبهجة، والمستمرة على مدار العام في معظم مدن ومناطق المملكة، ومن ثم بث أنماط متجددة ومتنوعة للحياة سواء على مستوى المواطنين والمقيمين، أو على مستوى الزوار والسياح.

ويتميز "موسم العيد" بأهمية كبرى من بين "مواسم السعودية"، فإضافة إلى كونه مرتبطاً بأهم مناسبة للفرح في العالم الإسلامي كله، فإنه –أيضاً- يحمل في مضامينه أهدافاً ورسائل استراتيجية تصب في مجملها في مصلحة رفع مستوى جودة الحياة في شتى أرجاء المملكة، وتسهم في إحداث حراك مجتمعي فريد يعيد للأذهان الأجواء الحميمية لـ"زمن الطيبين"، ويضيف إليها المستجدات الإيجابية لعصرنا الحديث، ليخرج الموسم بـ"ثمار" يانعة تجمع الحُسن من أطرافه.

ومن ثنايا "اللمّة والمحبة"، و"السعادة والبهجة"، و"المتعة والاحتفال" تنطلق فعاليات "موسم العيد" لتشكل باقة متنوعة من أطياف الفرح تعرض مختلف الخيارات أمام فئات المجتمع، خيارات تشرع أبوابها بمجرد الانتهاء من صلاة العيد، ليجتمع الأهل والأقرباء والأصدقاء في "خيمة العيد" لتبادل التهاني، وتوزيع العيديات على الأطفال، ومن ثم الانطلاق إلى مختلف المطاعم والفنادق والمنتجعات التي ستقدم "فطور العيد" من بعد صلاة العيد مباشرة حتى صلاة المغرب، إضافة إلى "المولات" التي ستعمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام العيد، للاستمتاع في المطاعم والمقاهي والمناطق الترفيهية، والعروض المميزة، وصالات السينما.

وستتواصل فعاليات "موسم العيد" وسط مظاهر مميزة، حيث تشاهد زينة العيد في كل مكان حاملةً هويته الوطنية البهيجة، وستنطلق الألعاب النارية في عدة أماكن، وستشهد الحدائق أنشطة كرنفالية مناسبة لجميع أفراد العائلة، يضاف إليها العروض العالمية الفريدة.

ويحل "موسم العيد" ليأتي كـ"محطة تغيير" تستوقف الروتين اليومي للمجتمع، لتمنحه بعضاً من حلاوة الحياة ومتعتها الهادفة، وتجعل من بيئته مكاناً ملائماً للعيش، محملاً بكل دوافع الجودة والإيجابية، دافعاً لمدن المملكة لكي تكون ضمن أفضل المدن العالمية.

وتهدف مواسم السعودية إلى أن تكون ركيزة أساسية لبرنامج جودة الحياة، وذلك عبر توفير بيئات ومدن سكنية مثالية لهم، وتطوير جميع جوانب الحياة، وتعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وصولاً إلى مجتمع حيوي، يحظى بخيارات واسعة تلبي مختلف احتياجاته.