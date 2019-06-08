، فيديو.. وفاة إمام مسجد في ماليزيا على المنبر أثناء إلقاء خطبة الجمعة ،

توفي إمام جامع في ماليزيا، أثناء إلقائه خطبة يوم أمس الجمعة، فوق المنبر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام ماليزية.
وبحسب وسائل إعلام، فإن الخطيب يعقوب هاشم (68 عاماً)، توفي فوق منبر مسجد "البخاري" في مدينة "ألورستار" بولاية قدح شمالي غرب ماليزيا.
وذكرت مواقع ماليزية أن "هاشم" وصل إلى المستشفى متوفىً، بعد فشل محاولات إنقاذه من قبل المصلين ابتداءً، ثم رجال الإسعاف.
ونقلت صحيفة "ذا ستار" بنسختها الماليزية، عن أحد المصلين الذين وُجدوا في خطبة الجمعة، ويدعى حسن مصطفى عفيف، قوله إن أطباء من بين الحضور، حاولوا القيام بإنعاش عاجل للخطيب، إلا أن الأخير فارق الحياة.— التوكل (@mohogny62)
في ماليزيا - اليوم الجمعة— التوكل (@mohogny62) June 7, 2019
توفي خطيب مسجد الامام البخاري وهو يخطب على المنبر
رحمه الله واسكنه فسيح جناته..
اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين pic.twitter.com/OnPmDMNfHc
فيديو.. وفاة إمام مسجد في ماليزيا على المنبر أثناء إلقاء خطبة الجمعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-08
توفي إمام جامع في ماليزيا، أثناء إلقائه خطبة يوم أمس الجمعة، فوق المنبر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام ماليزية.
وبحسب وسائل إعلام، فإن الخطيب يعقوب هاشم (68 عاماً)، توفي فوق منبر مسجد "البخاري" في مدينة "ألورستار" بولاية قدح شمالي غرب ماليزيا.
وذكرت مواقع ماليزية أن "هاشم" وصل إلى المستشفى متوفىً، بعد فشل محاولات إنقاذه من قبل المصلين ابتداءً، ثم رجال الإسعاف.
ونقلت صحيفة "ذا ستار" بنسختها الماليزية، عن أحد المصلين الذين وُجدوا في خطبة الجمعة، ويدعى حسن مصطفى عفيف، قوله إن أطباء من بين الحضور، حاولوا القيام بإنعاش عاجل للخطيب، إلا أن الأخير فارق الحياة.— التوكل (@mohogny62)
في ماليزيا - اليوم الجمعة— التوكل (@mohogny62) June 7, 2019
توفي خطيب مسجد الامام البخاري وهو يخطب على المنبر
رحمه الله واسكنه فسيح جناته..
اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين pic.twitter.com/OnPmDMNfHc
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
05:43 PM
أطباء بين الحضور حاولوا القيام بإنعاش عاجل إلا أن الأخير فارق الحياة
توفي إمام جامع في ماليزيا، أثناء إلقائه خطبة يوم أمس الجمعة، فوق المنبر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام ماليزية.
وبحسب وسائل إعلام، فإن الخطيب يعقوب هاشم (68 عاماً)، توفي فوق منبر مسجد "البخاري" في مدينة "ألورستار" بولاية قدح شمالي غرب ماليزيا.
وذكرت مواقع ماليزية أن "هاشم" وصل إلى المستشفى متوفىً، بعد فشل محاولات إنقاذه من قبل المصلين ابتداءً، ثم رجال الإسعاف.
ونقلت صحيفة "ذا ستار" بنسختها الماليزية، عن أحد المصلين الذين وُجدوا في خطبة الجمعة، ويدعى حسن مصطفى عفيف، قوله إن أطباء من بين الحضور، حاولوا القيام بإنعاش عاجل للخطيب، إلا أن الأخير فارق الحياة.— التوكل (@mohogny62)
في ماليزيا - اليوم الجمعة— التوكل (@mohogny62) June 7, 2019
توفي خطيب مسجد الامام البخاري وهو يخطب على المنبر
رحمه الله واسكنه فسيح جناته..
اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين pic.twitter.com/OnPmDMNfHc
، فيديو.. وفاة إمام مسجد في ماليزيا على المنبر أثناء إلقاء خطبة الجمعة ،
المصدر : الخليج 365
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