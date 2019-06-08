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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انقطاعات محدودة للتيار الكهربائي في بعض محافظات بمنطقة جازان؛ نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها المنطقة، وقالت إنه يجري التعامل معها ميدانياً وتعود الخدمة تدريجياً.
جاء ذلك في توضيح للشركة على موقعها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه: "نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها منطقة جازان، تتعرض بعض المحافظات لانقطاعات محدودة يجري التعامل معها ميدانيا،ً وتعود الخدمة تدريجياً، وتعتذر السعودية للكهرباء لمشتركيها الكرام في جازان العزيزة لمرورهم بهذه التجربة".
بسبب للرياح الشديدة والعواصف.. انقطاع التيار الكهربائي عن بعض محافظات جازانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-08
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انقطاعات محدودة للتيار الكهربائي في بعض محافظات بمنطقة جازان؛ نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها المنطقة، وقالت إنه يجري التعامل معها ميدانياً وتعود الخدمة تدريجياً.
جاء ذلك في توضيح للشركة على موقعها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه: "نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها منطقة جازان، تتعرض بعض المحافظات لانقطاعات محدودة يجري التعامل معها ميدانيا،ً وتعود الخدمة تدريجياً، وتعتذر السعودية للكهرباء لمشتركيها الكرام في جازان العزيزة لمرورهم بهذه التجربة".
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
05:21 PM
الشركة تعتذر وتؤكد: يجري التعامل معها ميدانياً وتعود الخدمة تدريجياً
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انقطاعات محدودة للتيار الكهربائي في بعض محافظات بمنطقة جازان؛ نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها المنطقة، وقالت إنه يجري التعامل معها ميدانياً وتعود الخدمة تدريجياً.
جاء ذلك في توضيح للشركة على موقعها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيه: "نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها منطقة جازان، تتعرض بعض المحافظات لانقطاعات محدودة يجري التعامل معها ميدانيا،ً وتعود الخدمة تدريجياً، وتعتذر السعودية للكهرباء لمشتركيها الكرام في جازان العزيزة لمرورهم بهذه التجربة".
، بسبب للرياح الشديدة والعواصف.. انقطاع التيار الكهربائي عن بعض محافظات جازان ،
المصدر : الخليج 365
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