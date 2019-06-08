أحبط سكان محليون في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة.
وقالت مصادر محلية إن الأهالي في قرية يحيص ألقوا القبض على ثلاثة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة في أحد مساجد القرية.
وبحسب المصادر فإن العبوات كانت معدة لتفجير المسجد أثناء صلاة الجمعة يوم أمس.
إحباط عملية لميليشيا الحوثي لتفجير مسجد في شمال صنعاءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-08
أحبط سكان محليون في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة.
وقالت مصادر محلية إن الأهالي في قرية يحيص ألقوا القبض على ثلاثة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة في أحد مساجد القرية.
وبحسب المصادر فإن العبوات كانت معدة لتفجير المسجد أثناء صلاة الجمعة يوم أمس.
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
04:52 PM
أثناء صلاة الجمعة.. وأحبطها الأهالي
أحبط سكان محليون في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء عملية تفجير لأحد مساجد المنطقة.
وقالت مصادر محلية إن الأهالي في قرية يحيص ألقوا القبض على ثلاثة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة في أحد مساجد القرية.
وبحسب المصادر فإن العبوات كانت معدة لتفجير المسجد أثناء صلاة الجمعة يوم أمس.
، إحباط عملية لميليشيا الحوثي لتفجير مسجد في شمال صنعاء ،
المصدر : الخليج 365
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