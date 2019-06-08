دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الخطوط «الخطوط السعودية » بالمغرب تحتفل بوصول أولى رحلاتها المنتظمة إلى مراكش

احتفت الخطوط السعودية، أمس، بوصول أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة بين المملكة ومراكش (ثاني وجهاتها في المغرب بعد الدار البيضاء).

وفور هبوط طائرة «السعودية» من طراز«B787 دريملاينر» في مطار مراكش المنارة الدولي، استقبلتها إدارة المطار بالمرور تحت قوس المياه التي تم رشها ترحيبًا بأول رحلة للخطوط السعودية، كما جرت العادة في الرحلات الافتتاحية.

كما تم استقبال الضيوف القادمين على متن الطائرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالتمر والحليب والشاي والحلويات المغربية والورود مع ألوان من الفلكلور الشعبي المراكشي.

وأقيم حفل استقبال رسمي بمناسبة وصول أولى رحلات الخطوط السعودية المباشرة والمنتظمة إلى مراكش، بحضور عدد من المسؤولين؛ في مقدمتهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله الغريري، والمدير العام للطيران المدني زكريا بلغازي، وعمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد، ومدير الخطوط السعودية بالمغرب محمد السمراني، بجانب عدد من مسؤولي وزارة السياحة والطيران المدني وإدارة مطار مراكش الدولي ووكالات السفر المغربية وممثلي وسائل الإعلام.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالله الغريري، كلمة بهذه المناسبة، هنأ في مستهلها القيادتين في البلدين الشقيقين وشعبيهما بمناسبة عيد الفطر المبارك، منوهًا بالعلاقة الوثيقة التي تربطهما، وبتدشين الخط الجديد الذي سوف يسهم في تعزيز هذه الروابط والعلاقات.

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وقال السفير الغريري: «أرجو أن تكون هذه الخطوة المباركة نواة وبداية لخطوات مماثلة يتم خلالها تدشين خطوط جديدة ورحلات مباشرة إلى وجهات ومدن سياحية أخرى في المملكة المغربية، وأتمنى أن يكون تدشين مثل هذه الخطوط الجديدة حافزًا قويًّا لتشجيع السياحة العائلية. ونتطلع إلى أن تكون المملكة المغربية هي الوجهة السياحية الأولى والأساسية للأسرة السعودية»، مضيفًا أن «هذا الأمر يتطلب بذل جهود مضاعفة من قبل المسؤولين والقائمين على السياحة في المملكة المغربية الشقيقة، ويتطلب كذلك تكثيف التعاون والتنسيق وبذل الجهود المتضافرة من الجانبين للوصول إلى هذه الغاية».

بعد ذلك، ألقى المدير العام للطيران المدني المغربي زكريا بلغازي كلمة عبر فيها عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية والخطوط السعودية، على بدء تشغيل الرحلات المباشرة بين جدة ومراكش، مؤكدًا أنها مناسبة جميلة تعكس حجم العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي تتميز بسجل حافل ومميز من التعاون الكبير والتطور المستمر والنمو المضطرد في جميع المجالات، وقال بلغازي: «إنها مناسبة سعيدة؛ حيث نلتقي للاحتفال بتدشين خط جوي جديد يربط المملكتين العربيتين السعودية والمغربية، ويسهم في تعزيز الروابط والعلاقات الوثيقة بينهما، ويفتح آفاقًا أرحب للمزيد من التواصل بين شعبيهما»، آملًا أن تتكرر مثل هذه المناسبات السعيدة التي تسهم في تحقيق مزيد من الترابط والتآخي بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب مدير الخطوط السعودية بالمغرب محمد السمراني عن سعادته بإضافة الخط الجديد إلى شبكة رحلات «السعودية» المنتظمة، مشيرًا إلى أنه سيساهم في خدمة حركة النقل الجوي بين البلدين الشقيقين، كما سيوفر خيارًا إضافيًّا للمسافرين والحجاج والمعتمرين، ويخدم سوق السفر في المنطقة الجنوبية للمغرب ومراكش والمدن المجاورة لها.

واستعرض السمراني ما أنجزته الخطوط السعودية في المغرب خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنها حققت نموًّا في عدد المسافرين مغادرةً وقدومًا بنسبة (19%) مقارنةً بالعامين السابقين، كما بيَّن أن عدد الضيوف المنقولين من المغرب وإليه خلال العام الماضي بلغ (402808) مسافرًا، قبل أن يبلغ عدد الرحلات المجدولة أسبوعيًّا 19 رحلة في الاتجاه الواحد مع بداية عام 2019؛ وذلك بزيادة خمس رحلات عن العام الماضي.

وأوضح السمراني أن محطات الخطوط السعودية في المغرب المخصصة لخدمة رحلات الحج والعمرة يصل عددها إلى تسع محطات إضافية؛ هي: الرباط، وفاس، وطنجة، وجدة، والناظور، ومراكش، وأكادير، والرشيدية، والدار البيضاء، مشيرًا إلى أن الأخيرة شهدت هي الأخرى قفزة كبيرة في معدلات التشغيل خلال العام الماضي.