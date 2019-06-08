القبض على مطلق النار من رشاش في إحدى المناسبات بوادي الدواسر

كشفت مصادر، أن الجهات الأمنية قبضت على شاب؛ ظَهَر في مقطع فيديو وهو يُطلق النار من سلاح رشاش في إحدى المناسبات، وكاد يتسبب بكارثة، بحسب “سبق” .
وكان النائب العام قد وجَّه بالقبض على الشاب.
وأوضحت مصادر أن التوجيه يشمل والد الشاب، والتأكد من نظامية السلاح، وامتلاكه التصريح النظامي.
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