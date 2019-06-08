كشف حسين الثقفي أن الحالة الصحية لمدير تعليم مكة المكرمة وجدة مستقرة بعد مرور 48 ساعة على تعرُّضه لأزمة قلبية، كاشفًا أنهم سوف يتخذون الإجراءات القانونية ضد مَن صوَّر أخاه وهو بالعناية المركزة؛ إذ لم يراعِ نفسيات أقاربه.
وقال حسين الثقفي بحسب “سبق” ، أن أخاه في تحسن بعد أن تعرَّض لأزمة قلبية؛ ونُقل على مستشفى الملك فهد العسكري. مبينًا أن وضع حالته الصحية سيتضح بعد مرور 48 ساعة من وقوع العارض الصحي له، وإن شاء الله تتحسن أكثر في الأربع والعشرين ساعة القادمة.
وكشف “الثقفي”: انتشرت صورتان لأخي، أدمتا قلوبنا.. وللأسف لم يراعِ مشاعرنا. أتمنى حذف الصورتين، وعدم تداولهما؛ فبسببها تأثرت الوالدة وأخواتنا؛ فبعضهن لم نخبره حتى لا يقلقن بسبب هذا الأمر. مبينًا أن موثِّق الصورتين استغل معاناة الناس، وسوف تتخذ العائلة الإجراءات القانونية ضده.
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة مدير تعليم جدة تكشف تطورات حالته.. وتتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص بسبب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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