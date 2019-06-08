مرتجى القريريص - من يكون ولماذا قد يتم اعدامه في السعودية؟

كشفت مصادر إعلامية، اليوم السبت، أن السلطات الرسمية في المملكة العربية السعودية، تعتزم اصدر حكم اعدام بحق الطفل مرتجى القريريص، وذلك على خلفية مظاهرات شارك فيها خلال السنوات الماضية.

وذكرت المصادر أن الطفل مرتجى القريريص يبلغ من العمر 18 سنة، يواجه حكما بالإعدام، بعد 4 أعوام على اعتقاله بتهمة المشاركة بـ"تظاهرة على الدراجات مع أطفال" شرق المملكة، حين كان في العاشرة من عمره.

ووفق لائحة الاتهام التي وجهت إلى مرتجى، فإن أول "جريمة" ارتكبها كانت حينما بلغ العاشرة من عمره، إذ تشير إلى أنه قاد مجموعة من 30 طفلا على الدراجات الهوائية، خلال الأحداث التي شهدتها منطقة العوامية شرق السعودية، ذات الغالبية الشيعية، إبان انطلاق أحداث ما يسمى "الربيع العربي" في العام 2011.

وقبضت السلطات في المملكة، في عام 2014، على مرتجى، وهو في طريقه إلى المملكة البحرينية برفقة عائلته، عن طريق معبر الملك فهد البري الواقع بينهما.

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وبحسب، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن مرتجى القريريص، وضع بعد اعتقاله في زنزانة انفرادية لمدة شهر، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه. وفق روسيا اليوم.

وبعد مرور 4 سنوات على اعتقاله، وبعدما بلغ 18 عاما، يحاكم القريريص في محكمة الجرائم الإرهابية، بتهمة الانتماء إلى "جماعة إرهابية متطرفة"، و "تهم أخرى مثل ركوب دراجة نارية مع شقيقه علي الذي ألقى زجاجات حارقة على مركز الشرطة في العوامية، ارتكاب العنف خلال احتجاجات، المساعدة في صنع قنابل مولوتوف، إطلاق النار على قوات الأمن، والسير في جنازة أخيه عام 2011".

ويعتبر مرتجى القريريص حاليا أصغر معتقل سياسي في المملكة العربية السعودية، وفق ناشطون ومحامون.