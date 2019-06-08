القيادة تهنئ ملك الأردن بمناسبة ذكرى يوم الجلوس في بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، برقية تهنئة للملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية؛ بمناسبة ذكرى يوم الجلوس في بلاده.
وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك عبدالله، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الشقيق اطراد التقدم والازدهار، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأشاد خادم الحرمين بهذه المناسبة، بتميُّز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة للملك عبدالله الثاني؛ بمناسبة ذكرى يوم الجلوس.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لملك الأردن، راجيًّا لحكومة وشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.
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