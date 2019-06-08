بالصور.. قبيلة آل الجريبي تكرِّم ذوي شهداء وجرحى أبطال الحد الجنوبي

حرصت قبيلة آل الجريبي بمنطقة جازان، على تكريم ذوي الشهداء والمصابين من جنود الحد الجنوبي، وتجديد العهد والولاء والطاعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

جاء ذلك، في احتفالات أبناء القبيلة بعيد الفطر المبارك، الذي أقيمت- مساء أمس الجمعة- بقاعة ألين في قرية القمري، بحضور شخصيات بارزة يتقدمهم المشايخ والأعيان، وبمشاركة لافتة من كبار السن والأطفال، الذين كانت لهم بصمة وفاء في هذا الكرنفال الممزوج بحب الوطن في احتفالية العيد؛ لترسم معها ملامح الفرحة والبهجة على أوجه الحاضرين.

وتنوَّعت فقرات الحفل ما بين كلمات خطابية وقصائد شعرية ومسابقات ثقافية، وكانت لكبار السن مشاركة فريدة من نوعها، تحدثوا فيها عن مسيراتهم التاريخية منذ عقود؛ باختلاف ظروفهم المعيشية وحياتهم الاجتماعية وقوة الروابط فيما بينهم، وإعطاء الجيل الجديد دروسًا تربوية في التلاحم والترابط القبلي، ما يعد جزءًا مهمًا من اللحمة الوطنية وحب الانتماء لهذا الوطن الشامخ.

من جانبه، قال الدكتور محمد أبوالسيل الجريبي في كلمته: «نشعر بالفخر ونحن نجتمع كقبيلة عريقة تسكن في هذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية، ونحتفل سويًّا في ليلة استثنائية بعيد الفطر المبارك للعام 1440هـ ، الذي أعطى انطباعًا خاصًا تمثَّل في لم شمل قبيلة آل الجريبي، سواء بمنطقة جازان أو في المناطق الأخرى، وتعزيز صلة الرحم والتواصل الهادف؛ لما فيه خدمة للدين والوطن».

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وأضاف: «بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، نرفع أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز»، مبينًا أنَّ جميع أبناء قبيلة آل الجريبي يؤكدون وقوفهم الصادق خلف القيادة الرشيدة، والتمسك بالمنهج القويم وعدم الانقياد وراء الأفكار الضالة والهدامة، التي يسعى من خلالها أعداء المملكة النيل من أرضها وقيادتها وأبنائها.

وشدّد على أنَّ القبيلة زجّت بكل فخر بأعداد من أبنائها؛ ليكونوا ضمن أبطال الحد الجنوبي، الذين يدافعون عن الحدود بكل اعتزاز وشجاعة .

وفي نهاية الحفل، ضجّت القاعة بتصفيق حار من كل الحاضرين، ارتفعت معها الأغاني الوطنية أثناء اعتلاء أبناء الشهيد البطل محمد بن جابر الجريبي، المنصة، للتكريم نيابة عن والدهم، الذي ضحى بدمه وروحه وجسده فداء للوطن، كما تمّ تكريم البطل يحيى بن علي فتحي الجريبي أحد منسوبي حرس الحدود، الذي أصيب خلال مهام عمله الأمني بالحد الجنوبي، ونال المبتعث فتحي بن علي أحمد الجريبي تكريمًا مميزًا؛ بمناسبة تخرجه في جامعة تاوسون الأمريكية .