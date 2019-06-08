بالصور.. حريق يلتهم 3 مزارع بدومة الجندل و«الدفاع المدني» تتوعد المهملين

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل، بلاغات باندلاع حريق بثلاث مزارع فجر اليوم السبت.

وأعلن الناطق باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن الفرق المتخصصة باشرت البلاغ، مزودةً بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث.

وقال في تصريحات صحفية، إن جهود الدفاع المدني أسفرت عن السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات، لافتًا إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحريق ومعرفة أسبابه.

وأشاد «المتحدث» بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة في البلدية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية (الشرطة والمرور والدوريات الأمنية)، بالإضافة إلى هيئة الري والصرف وشركة الكهرباء.

في الوقت ذاته، أكد الصويحي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق كل من ارتكب إهمالًا نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين، متمنيًا السلامة للجميع.