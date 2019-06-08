جسر الملك فهد يُسجِّل رقمًا قياسيًّا في أعداد المسافرين

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم السبت، أن أمس الجمعة سجَّل ثالث أعلى رقم في أعداد المسافرين منذ افتتاح الجسر.

وذكرت المؤسسة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ عدد المسافرين في الاتجاهين منذ الافتتاح، بلغ 121 ألفًا و167 مسافرًا، وفقًا لإحصائيات الجوازات السعودية.

وأضافت، أنَّ الجهود المبذولة من جميع الإدارات العاملة بالمملكتين، نجحت في خفض المعدلات الزمنية لعبور مناطق الإجراءات، رغم الأعداد الكبيرة من المسافرين؛ حيث بلغ المعدل الزمني للعبور في ساعات الذروة، ٢٥ دقيقة باتجاه البحرين، و٣٩ دقيقة باتجاه السعودية.

وكانت مؤسسة جسر الملك فهد، قد أعلنت أمس الجمعة، أنّ ثالث أيّام عيد الفطر المبارك (الخميس)، سجّل عبور 109 آلاف و657 مسافرًا، حسب إحصائيات الجوازات السعودية، فيما بلغ المعدل الزمني لعبور مناطق إنهاء الإجراءات في ساعات الذروة، ٣٠ دقيقة باتجاه البحرين، و٢٧ دقيقة باتجاه السعودية.

بينما سجل ثاني أيام العيد (الأربعاء)، عبور 77 ألفًا و813 مسافرًا وفق إحصائيات الجوازات، وبلغ المعدل الزمني لعبور مناطق إنهاء الإجراءات وقت الذروة، 28 دقيقة باتجاه البحرين، و18 دقيقة باتجاه السعودية.