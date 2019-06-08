شرطة الرياض تُطيح بصاحب «فيديو الرشاش» وتكشف التفاصيل

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو يطلق أعيرة نارية من سلاح رشاش بشكل عشوائي.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن شرطة المنطقة، حصلت «عاجل» على نسخة منه: «بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يُظهر فيه قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش بشكل عشوائي أمام أحد المنازل غير آبه بالعواقب، مما عرض الآخرين للخطر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته».

وصرّح الناطق باسم شرطة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، حسب البيان، بأنّ المتهم مواطنٌ في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليه بمحافظة وادي الدواسر وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكّد البيان حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأنَّ الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.