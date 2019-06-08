غلق تقاطع طريقي الإمام بن سعود وخالد بن الوليد بالرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم السبت، أنه سوف يتم إغلاق تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود مع طريق خالد بن الوليد؛ وذلك بسبب عمل معالجة سطحية للتقاطع (رفع كفاءة التقاطع)، وذلك بدءًا من غدٍ الأحد.

ونشرت أمانة الرياض، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إنفوجراف»، أوضحت خلاله أنّ المسارات البديلة خلال فترة التحسين كالتالي:

أولًا.. القادمون من طريق الإمام عبدالله بن سعود شرقًا: سيتم تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد شمالًا، ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف، ثم الانعطاف يمينًا.

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ثانيًّا.. القادمون من طريق الإمام عبدالله بن سعود غربًا: سيتم تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد جنوبًا، ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف، ثم الانعطاف يمينًا.

ثالثًا.. القادمون من طريق خالد بن الوليد شمالًا: سيتم تحويل الحركة إلى طريق الإمام عبدالله بن سعود غربًا، ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف، ثم الانعطاف يمينًا.

رابعًا.. القادمون من طريق خالد بن الوليد جنوبًا: سيتم تحويل الحركة إلى طريق الإمام عبدالله بن سعود شرقًا، ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف، ثم الانعطاف يمينًا.