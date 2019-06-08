الكهرباء: انقطاعات محدودة للتيار في بعض محافظات جازان

‏أعلنت شركة الكهرباء، عن عودة محدودة لانقطاعات في التيار، نتيجة للرياح الشديدة والعواصف، عن بعض محافظات منطقة جازان⁩، ويجري التعامل معها ميدانياً وتعود الخدمة تدريجياً، وقدمت الشركة اعتذارها تعتذر ⁧لمشتركيها لمرورهم بهذه التجربة.

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