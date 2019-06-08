، مكة.. شق بشارع وادي جليل- مخطط الريان يصطاد سيارة أحد المواطنين ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏تلفيات بالسيارة دون إصابات.. ومطالبات للشركة المنفذة بالتعويض

شهد الشارع الرابط بين حي وادي جليل ومخطط الريان بمكة المكرمة، صباح اليوم، حادث سقوط مركبة داخل شقّ "حفر" نفذته إحدى الشركات في الشارع، دون إصابات في الأرواح.

وبحسب الشاب قائد المركبة أكد أن الحادث أسفر عن تلفيات في المركبة من نوع "جينيسيس" دون أن يصاب بأي أذى.

ولفت إلى أنه فرّ من سيارة أخرى انحرفت نحوه كادت أن تتسبب له في حادث مروري، حيث لم يكن أمامه سوى الالتفاف يميناً للفرار من الحادث، لينتهي به المطاف داخل شقّ أحدثته إحدى الشركات في الشارع الرابط بين حي وادي جليل ومخطط الريان منذ أشهر والذي يجري فيه العمل ببطء؛ على حد قوله.

واستغرب الشاب وضع الصبات الخرسانية بشكل متقطع وبينها فجوات، دون أن تؤدي دورها في حماية المركبات من السقوط، خاصةً أن الشارع يشهد كثافة عالية من المركبات؛ لكونه يربط بين مخططات العسيلة والريان بحي وادي جليل وشارع الحج.

وطالب الشركة المنفذة بتعويضه عن التلفيات التي تعرضت لها مركبته جراء الحادث.