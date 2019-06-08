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"الأرصاد" تنبه لسحب رعدية ممطرة على الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - الحالة تبدأ 3 مساء اليوم وتستمر لمدة 6 ساعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة على منطقة الرياض "الدوادمي وعفيف"، مع تدني في مدى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية.

وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة الثالثة مساء اليوم ونهايته في الساعة التاسعة من مساء السبت.

"الأرصاد" تنبه لسحب رعدية ممطرة على الرياض

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-08

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة على منطقة الرياض "الدوادمي وعفيف"، مع تدني في مدى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية.

وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة الثالثة مساء اليوم ونهايته في الساعة التاسعة من مساء السبت.

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08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440

03:04 PM

الحالة تبدأ 3 مساء اليوم وتستمر لمدة 6 ساعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد بتكون سحب رعدية ممطرة على منطقة الرياض "الدوادمي وعفيف"، مع تدني في مدى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية.

وقالت "الأرصاد": بداية الإنذار في الساعة الثالثة مساء اليوم ونهايته في الساعة التاسعة من مساء السبت.

، "الأرصاد" تنبه لسحب رعدية ممطرة على الرياض ،
المصدر : الخليج 365

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