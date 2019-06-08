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احذروا الأفاعي والعقارب بدأت تخرج من جحورها

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2019-06-08

احذروا الأفاعي والعقارب بدأت تخرج من جحورها

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصح الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، الجميع بالحذر من الأفاعي والعقارب التي بدأت تخرج من جحورها بسبب شدة الحرارة.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، في مثل هذه الأيام ينبغي الحذر من الثعابين فالأجواء الحارة تجبر الأفاعي والعقارب على الخروج من جحورها، وبعد الأمطار القوية التي شهدتها منطقة عسير وصلني خروج أفاعٍ سامة من جحورها.

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وأضاف “احرصوا على الأوراد الشرعية في الصباح والمساء,وعلموا أولادكم، والله الحافظ وهو خير الحافظين”.

 

 





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