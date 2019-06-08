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صور.. المنشد بندر بن عوير يشعل رابع أمسيات العيد في رفحاء
متابعات الخليج 365 - رفحاء
قدمت فرقة ساوند لاند الترفيهية بقيادة الكابتن سليمان القرشي في اليوم الرابع في مهرجان عيدكم شمالي في محافظة رفحاء، عروضها المسرحية المميزة والمتنوعة وتفاعل معها الحضور، وحظيت بمشاركة الصغار والكبار.
وتفاعل الجمهور مع المنشد والشاعر بندر بن عوير والذي قدم باقة متنوعة من الأناشيد والعديد من الفقرات الإنشادية المتميزة.
كما استمتع الحضور الكبير بالفعاليات المصاحبة الأخرى كبازار العيد للتسوق، والمتحف الشمالي، والفن التشكيلي، وبازار الأطفال، وغيرها من الفعاليات المتنوعة المصاحبة.
واختتمت فعاليات اليوم الرابع بإجراء السحب على الجوائز التشجيعية المقدمة من بلدية محافظة رفحاء، والمجلس البلدي، وأسواق العقيّل، ومحل ليزر للالكترونيات الذي قدم 3 أجهزة جوال وتم اختيار الفائزين عن طريق السحب الإلكتروني .
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