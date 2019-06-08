، بالورود والهدايا.. مطارات المملكة تحتفل مع المسافرين بعيد الفطر ،

محمد بن مسعود - الدمام - استطاعت رسم لوحة بانورامية بألوان وطنية وثقافية واجتماعية

احتفت الهيئة العامة للطيران المدني بعيد الفطر المبارك من خلال إقامة العديد من الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة في مطارات المملكة، ورسمت لوحة بانورامية بألوان وطنية وثقافية واجتماعية في أروقة صالات مطارات المملكة.

وقد تم استقبال وتوديع المسافرين بالورود وتوزيع الهدايا عليهم وعلى أطفالهم، فيما توشحت مطارات المملكة بزينة العيد وعبارات التهنئة المختلفة، كما قدمت العروض الفلكلورية، بهذه المناسبة.

وشارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، المسافرين فرحة العيد السعيد بتقديم العديد من الهدايا التي أضفت مشاعر الفرح والسرور داخل صالات المطار الشمالية والجنوبية، ومجمع صالات الحج والعمرة، والصالة رقم "1" بالمطار الجديد.

وتضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين على الرحلات المختلفة بالورود والحلوى، وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.

وشهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض العديد من الفعاليات احتفاءً بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك؛ منها العروض الفلكلورية والعرضة السعودية في صالات المطار، إضافة إلى استقبال المسافرين وإهدائهم الحلوى والورود والهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة السعيدة.

واحتفل مطار الملك فهد الدولي بالدمام بعيد الفطر المبارك؛ حيث أقيمت العديد من الفعاليات، وتم تخصيص ركن ترفيهي للأطفال ضمن فعاليات العيد بمشاركة شخصيات كرتونية أضفت سعادة وبهجة للعيد خاصة للأطفال.

وشارك مطار الملك فهد الدولي بالدمام فرحة العيد، مع أطفال جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية؛ حيث استقبل مرتاديه بالورود وتوزيع الهدايا.

وشارك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي المسافرين فرحة العيد، وقدمت شركة "طيبة" لتشغيل المطارات للمسافرين والعاملين في المطار التهنئة والورود وتوزيع الحلوى والهدايا للأطفال.

كما احتفت باقي مطارات المملكة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وشاركت المسافرين بالعديد من الفعاليات واللوحات التعبيرية الخاصة بهذه المناسبة السعيدة، فوتم توزيع الحلوى والورود والعديد من الهدايا على المسافرين.