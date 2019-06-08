، أمانة الرياض: إغلاق تقاطع طريقَي الإمام عبدالله بن سعود وخالد بن الوليد ،

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تبدأ أمانة منطقة الرياض في معالجة الحركة المرورية على تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود مع طريق خالد بن الوليد، اعتباراً من غد الأحد الموافق 1440/10/6.
وأوضحت أن المسارات خلال فترة التحسين ستكون على النحو التالي:
-القادمون من طريق الإمام عبدالله بن سعود شرقاً "تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد شمالاً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".
-القادمون من طريق الإمام عبدالله بن سعود غرباً: تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد جنوباً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".
- القادمون من طريق خالد بن الوليد شمالاً: تحويل الحركة إلى طريق الإمام عبدالله بن سعود غرباً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".
-القادمون من طريق خالد بن الوليد جنوباً: "تحويل الحركة إلى طريق الإمام عبدالله بن سعود شرقاً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".
أمانة الرياض: إغلاق تقاطع طريقَي الإمام عبدالله بن سعود وخالد بن الوليدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-08
تبدأ أمانة منطقة الرياض في معالجة الحركة المرورية على تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود مع طريق خالد بن الوليد، اعتباراً من غد الأحد الموافق 1440/10/6.
وأوضحت أن المسارات خلال فترة التحسين ستكون على النحو التالي:
-القادمون من طريق الإمام عبدالله بن سعود شرقاً "تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد شمالاً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".
-القادمون من طريق الإمام عبدالله بن سعود غرباً: تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد جنوباً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".
- القادمون من طريق خالد بن الوليد شمالاً: تحويل الحركة إلى طريق الإمام عبدالله بن سعود غرباً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".
-القادمون من طريق خالد بن الوليد جنوباً: "تحويل الحركة إلى طريق الإمام عبدالله بن سعود شرقاً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
01:32 PM
أوضحت المسارات المتاحة خلال فترة التحسين .. وقالت: لمعالجة حركة المرور
تبدأ أمانة منطقة الرياض في معالجة الحركة المرورية على تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود مع طريق خالد بن الوليد، اعتباراً من غد الأحد الموافق 1440/10/6.
وأوضحت أن المسارات خلال فترة التحسين ستكون على النحو التالي:
-القادمون من طريق الإمام عبدالله بن سعود شرقاً "تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد شمالاً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".
-القادمون من طريق الإمام عبدالله بن سعود غرباً: تحويل الحركة إلى طريق خالد بن الوليد جنوباً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".
- القادمون من طريق خالد بن الوليد شمالاً: تحويل الحركة إلى طريق الإمام عبدالله بن سعود غرباً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".
-القادمون من طريق خالد بن الوليد جنوباً: "تحويل الحركة إلى طريق الإمام عبدالله بن سعود شرقاً ثم الدوران من خلال فتحة الالتفاف ثم الانعطاف يميناً".
، أمانة الرياض: إغلاق تقاطع طريقَي الإمام عبدالله بن سعود وخالد بن الوليد ،
المصدر : الخليج 365
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