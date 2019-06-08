قال الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن سن أُمّ المؤمنين خديجة لما تزوج بها النبي محمد ﷺ كان 28 سنة وليس 40 سنة.
ونشر حساب “منارات الهدى” على موقع التواصل الاجتماعي بتويتر – من خلال وسم درس الخثلان تغريدة للخثلان، تقول: “اشتُهر أن سن أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- لما تزوج بها النبي عليه السلام 40 سنة. وهذا لم يثبت”.
وأضاف “الخثلان” خلال التغريدة التي نشرتها “منارات الهدى” وهي مؤسسة علمية وقفية، تُعنى بالمناشط العلمية والدعوية: “الثابت أن عمرها 28 سنة، وهذا الأقرب، ولاسيما أنها أنجبت من النبي عليه الصلاة والسلام، والغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس قبل الخمسين”.
كانت هذه تفاصيل خبر عكس الشائع.. الخثلان: زواج النبي من السيدة خديجة وعمرها 40 سنة لم يثبت.. وهذا عمرها الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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