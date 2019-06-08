لقطات من فعاليات الرياضات اللاسلكية خلال العيد

:



.

اختتم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد ” تحكم ” أمس فعالياته التي نظمها بمناسبة عبد الفطر المبارك واستمرت على مدى 3 أيام في مقر “تحكم” ببنبان ، بحضور ومتابعة رئيس الاتحاد سعود الفغم.

واشتملت فعاليات العيد على عروض منوعة للسيارات والطائرات اللاسلكية ، إضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار من مختلف الأعمار لممارسة الرياضات اللاسلكية ، كما اشتملت الفعاليات على عروض لنادي فرسان الوطن للخيل ، ومسرح الطفل الترفيهي الذي جذب الأطفال وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة.

وشارك مستشفى مدينة الملك سعود “الشريك الطبي للاتحاد” بجناح توعوي تم خلاله الفحص الطبي للسكر والضغط .

Advertisements



