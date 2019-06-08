«جوجل» تُطلق خدمة «ستاديا» للألعاب

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أعلنت شركة جوجل فتح باب الطلب الأولي لخدمة البث المباشر للألعاب “ستاديا”، التي ستطلق رسمياً في شهر نوفمبر المقبل مع أكثر من 30 لعبة، مما لا يقل عن 21 ناشراً، بما في ذلك “إلكترونيكس آرتس” و”تيك – تو إنتراكتيف”.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن حزمة Stadia Founder’s Edition سوف تتوفر بسعر 129.99 دولار أمريكي، وسوف تمكن المستهلكين من لعب ألعاب الفيديو، مثل: Destiny 2 اعتباراً من يوم الإطلاق على أي جهاز تقريباً دون الحاجة لتنزيلها؛ ما يجعل الوصول إلى ألعاب الفيديو سهلاً كأنه مشاهدة فيديو على يوتيوب.

ويعتقد محللو التقنية أن هذه الخدمة قد تعزز عوائد استثمارات جوجل الضخمة في البرامج السحابية ومراكز البيانات. وقد قالت الشركة: إن بعض الألعاب سوف تكون مجانية لأصحاب الاشتراكات المدفوعة، في حين سوف تُباع ألعاب أخرى بأسعار مماثلة لسعر البيع بالتجزئة الحالية.

وتشمل عناوين الألعاب التي سوف تُتاح عند الإطلاق: Assassin’s Creed Odyssey، وMortal Kombat 11، وFinal Fantasy XV، وNBA2K.

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وقالت جوجل: إن حزمة Stadia Founder’s Edition المحدودة – التي سوف تتوفر في 14 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا – سوف تكون الطريقة الوحيدة التي يمكن للمستخدمين من خلالها اللعب عند إطلاق الخدمة في شهر يناير.

وأوضحت الشركة أن حزمة Founder’s Edition من الخدمة سوف تشمل ما قيمته 300 دولار أمريكي من الأجهزة والألعاب والفوائد، وهي تشمل ثلاثة أشهر على تسميه جوجل (ستاديا برو) Stadia Pro: وحدة خاصة للتحكم بالألعاب، ووحدة بث الوسائط المتعددة (كروم كاست ألترا) Chromecast Ultra لأجهزة التلفاز، والقدرة على إهداء (إستاديا برو) إلى صديق.

وسوف تشمل خدمة (ستاديا برو) – التي سوف تتوفر بسعر 9.99 دولار أمريكي شهرياً، على ألعاب مجانية، وأخرى متاحة بسعر مُخفَّض، وذلك حسب ما قالت جوجل. وهي لا تزال غير متاحة للبيع حتى الآن.

وقالت جوجل أيضاً: إن حزمة (ستاديا بيس) Stadia Base – وهي خدمة منفصلة مجانية ستُطلق خلال العام القادم – تبث الألعاب بدقة تصل إلى 1080p، مقارنةً بخدمة (ستاديا برو).

