«جيجابايت» تقدم شاشة منحنية للألعاب

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كشفت شركة “جيجابايت” عن الشاشة المنحنية Aorus CV27F الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب. وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة المنحنية الجديدة تتمتع بدقة وضوح 1920×1080 “بيكسل”، وتمتاز بزمن استجابة 1 ملِّي ثانية، في حين يبلغ معدل تنشيط الصورة 165 “هرتز”. Advertisements وتدعم الشاشة الجديدة تقنية AMD Radeon FreeSync 2، وتشتمل على قدم معدني يتيح ضبط شاشة الألعاب في ثلاثة أبعاد. كما تشتمل تجهيزات الشاشة على إضاءة LED مدمجة، وخاصية إلغاء الضوضاء الفعالة (ANC)، التي تتيح خفض الضوضاء الصادرة عن الميكروفون المتصل بالشاشة لتوفر للمستخدم تجربة لعب ممتعة. ولم تفصح “جيجابايت” عن موعد طرح أو أسعار الشاشة المنحنية Aorus CV27F الجديدة.





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