بعد الحظر الأمريكي.. قرار صادم من «فيسبوك» يزيد أوجاع «هواوي»

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أعلن عملاق التواصل الاجتماعي الأمريكي “فيسبوك” بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على منتجات الشركة الصينية، أنه لن يسمح بتحميل التطبيق مسبقاً على أجهزة هواوي المستقبلية.

على الرغم من هذا القرار من جانب فيسبوك؛ فإن العملاء ومالكي هواتف هواوي حالياً سيكون بمقدورهم استخدام التطبيق وتحميل التحديثات عليه في أي وقت.

وبالتالي فإن القرار الذي اتخذته فيسبوك لا يسري إلا على هواتف هواوي الذكية الجديدة، بحسب تصريح من الشركة لـ”رويترز”.

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ومن التطبيقات الأخرى التي يجري تحميلها مسبقاً على هواتف هواوي “تويتر” للتغريدات و”بوكينغ دوت كوم” للحجز على الإنترنت، ورفضت الأولى التعليق على مثل هذه الأنباء، بينما لم ترد “بوكينغ دوت كوم” على طلب بهذا الخصوص من قبل رويترز.

كذلك رفضت هواوي التعليق على الخطوة التي قامت بها فيسبوك تجاه تطبيقها وتحميله على هواتف هواوي.

وكانت جوجل أعلنت في وقت سابق أنها لن تتيح تطبيقها على هواتف هواوي وأمهلت الشركة الصينية 90 يوماً للتوقف عن استخدام تطبيقاتها وبرمجياتها، مع العلم أن كل التطبيقات في موقع “جوجل بلاي ستور” ستظل متاحة لهواتف هواوي الحالية، بما فيها تلك التي لم يتم شحنها إلى الأسواق بعد.

يُذكر أن كل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد تأتي محملة مسبقاً بتطبيق فيسبوك، وبالتأكيد من بينها هواتف هواوي.

