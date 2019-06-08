فيديو.. كل ما تريد معرفته عن جوجل ستاديا STADIA

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كشفت شركة جوجل عن موعد إطلاق منصّة الألعاب المجانية جوجل ستاديا STADIA التي تُتيح ممارسة الألعاب مباشرة عبر الدخول على الإنترنت من خلال متصفح جوجل كروم.

يُذكر أن Stadia ستاديا هي خدمة ألعاب سحابية قيد التطوير من قبل جوجل سيتم طرحها في نوفمبر المقبل، ويتم فيها استضافة الألعاب على خوادم جوجل، ويقوم اللاعب فقط بتمرير البيانات، وذلك باستخدام متصفح جوجل كروم.

ستاديا Stadia هي نظام مع أداة تحكم مخصص لبث الألعاب، أعلنت عنها جوجل خلال فعاليات GDC 2019 ولا تتطلب نوعًا خاصًا من الأجهزة فهي تتطلب أن يكون الجهاز متصلًا بشبكة الإنترنت ويدعم متصفح جوجل كروم.

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بإمكان Stadia ستاديا دعم تدفق الألعاب بمعدل 60 إطارًا في الثانية تمنح المنصة قوة معالجة رسومية تُعادل 10.7 تيرافلوبس بدقة HDR و 4K ومن المتوقع أن تصل إلى 120 إطارًا في الثانية بدقة 8K بمجرد الاشتراك في الخدمة.

يمكن للاعبين بدء الألعاب عبر Stadia دون الحاجة إلى تنزيل محتوى جديد على أجهزتهم الشخصية مع إمكانية بث المحتوى بشكل مباشر على منصة يوتيوب، ومع إمكانية استئناف اللعب على أي أجهزة أخرى بنفس الحالة، فقد طورت جوجل وحدة تحكم واي فاي الخاصة بها والتي تتصل مباشرة بمركز بيانات جوجل الذي تتدفق منه اللعبة.

كما أكدت جوجل أن وحدة التحكم ستحتوي أيضًا على مساعد جوجل، الذي سيقوم تلقائيًا بالبحث في يوتيوب عن مقاطع الفيديو المفيدة وذات الصلة المتعلقة باللعبة التي يتم تشغيلها حاليًا بلمسة زر واحدة، تستخدم الخدمة أجهزة رسومات إي إم دي.



