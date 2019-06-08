سماعة بلوتوث جديدة من Boompods.. هذه مواصفاتها

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أعلنت شركة Boompods عن إطلاق سماعة البلوتوث Aquablaster الجديدة نظير سعر يبلغ نحو 60 يورو. وأوضحت الشركة البريطانية أن سماعة البلوتوث Aquablaster الجديدة تعمل بقدرة 8 وات، كما أنها مقاومة للماء وفقًا لمعيار IPX7. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استعمال سماعة البلوتوث Aquablaster الجديدة بواسطة المساعد الصوتي أمازون Alexa. ولهذا الغرض يتعين على المستخدم توصيل السماعة بهاتف ذكي أو حاسوب لوحي.





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