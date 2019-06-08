وفاة طفلة سقطت في خزان أرضي بحفر الباطن

توفيت طفلة فور وصولها المستشفى، عقب إخراجها من خزان أرضي تحت الإنشاء بحفر الباطن في المنطقة الشرقية.
وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مدني حفر الباطن أخرج طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات، سقطت في خزان أرضي لمبنى تحت الإنشاء.
وأضاف: «الطفلة توفيت لاحقًا بالمستشفى، نسأل الله أن يجعلها شفيعة لوالديها، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان».
وكان مدني بيشة بمنطقة عسير، قد انتشل أمس الأول الخميس، جثة طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، سقط في بئر قديمة مكشوفة بقرية «الجعبة».
وفي 30 مايو الماضي، تمكّن رجال الدفاع المدني بطبرجل بمنطقة الجوف، من إخراج جثة مقيم عربي يحمل الجنسية السودانية من داخل بركة مياه رملية.
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