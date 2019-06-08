السعودية اليوم / أهالي مركز الشبحة بأملج يحتفلون بعيد الفطر المبارك



أملج 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس

احتفل مركز الشبحة التابع لمحافظة أملج مساء أمس بعيد الفطر المبارك تحت شعار "عيدنا غير" الذي نظمته لجنة التنمية السياحية الفرعية بالشبحة بالتعاون مع بلدية الشبحة، بحضور محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ورئيس بلدية الشبحة المهندس أحمد عبيدالله البلوي ورئيس مركز الشبحة محمد صميط الجهني وأهالي مراكز الشبحة, وذلك بمقر الاحتفالات العامة بالمركز الحضاري.

وبدأت فقرات الحفل بالقرآن الكريم بعد ذلك ألقى رئيس المركز محمد صميط الجهني كلمة اللجنة المنظمة، أكد فيها أن هذه الاحتفالات تحظى بدعم سمو أمير المنطقة ومتابعة محافظ أملج وأن لها أثراً كبيراً في توفير حراك اجتماعي واقتصادي لأهالي المركز، والمراكز المجاورة داعياً الله أن يديم علينا نعمة الأمن وأن يحفظ جنودنا البواسل من كل شر.

بعد ذلك ألقى عبدالرحمن محمد الحبيشي كلمة الأهالي، رفع من خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولسمو أمير منطقة تبوك بهذه المناسبة الإسلامية، وشكر الله أن منّ علينا بإتمام صيام شهر رمضان وأن رزقنا بهذه الحكومة الرشيدة التي جعلت من خدمة المسلمين في أنحاء العالم هدفاً لها، كما تخلل فقرات الحفل إلقاء قصيدة للشاعر ماجد حميدان الجهني، وفقرة استعراضية، إضافة إلى عرض مرئي عن مركز الشبحة، وفقرة شعر المحاورة.

وكانت فعاليات احتفال أهالي مركز الشبحة بعيد الفطر المبارك, بدأت عصراً بسباق تسلق الجبال وعرض منتوجات الأسرة المنتجة، كما قُدمت لعبة المزهوم التي تعد من الألوان الشعبية الرئيسة بالشبحة.

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13:35ت م

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