السعودية اليوم / مطارات المملكة تحتفل مع المسافرين بعيد الفطر المبارك



الرياض 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس

احتفت الهيئة العامة للطيران المدني بعيد الفطر المبارك من خلال إقامة العديد من الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة في مطارات المملكة، واستطاعت أن ترسم لوحة بانورامية بألوان وطنية وثقافية واجتماعية في أروقة صالات مطارات المملكة.

وجرى استقبال وتوديع المسافرين بالورود وتوزيع الهدايا المتعلقة بالعيد لهم ولأطفالهم، وتوشحت مطارات المملكة بزينة العيد وعبارات التهنئة المختلفة، كما أحيت العروض الفلكلورية، بهذه المناسبة.

وشارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، المسافرين فرحة العيد السعيد بتقديم العديد من الهدايا التي أضفت مشاعر الفرح والسرور داخل صالات المطار الشمالية والجنوبية، ومجمع صالات الحج والعمرة، والصالة رقم (1) بالمطار الجديد، كما تضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين على الرحلات المختلفة بالورود والحلوى، وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.

كما شهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض، العديد من الفعاليات احتفاءً بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، منها العروض الفلكلورية والعرضة

واحتفل مطار الملك فهد الدولي بالدمام بعيد الفطر المبارك، حيث أقيمت العديد من الفعاليات، وتم تخصيص ركن ترفيهي للأطفال ضمن فعاليات العيد بمشاركة شخصيات كرتونية أضفت سعادة وبهجة للعيد خاصة للأطفال.

وشارك مع مطار الملك فهد الدولي بالدمام فرحة العيد، أطفال جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، حيث استقبلوا مرتادي المطار بالورود وتوزيع الهدايا.

وشارك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي المسافرين فرحة العيد، وقدمت شركة طيبة لتشغيل المطارات للمسافرين والعاملين في المطار التهنئة والورود وتوزيع الحلوى والهدايا للأطفال.

كما احتفت باقي مطارات المملكة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وشاركت المسافرين بالعديد من الفعاليات واللوحات التعبيرية الخاصة،بهذه المناسبة السعيدة وتم توزيع الحلوى والورود والعديد من الهدايا للمسافرين.

// انتهى //

13:13ت م

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الرياض 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واساحتفت الهيئة العامة للطيران المدني بعيد الفطر المبارك من خلال إقامة العديد من الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة في مطارات المملكة، واستطاعت أن ترسم لوحة بانورامية بألوان وطنية وثقافية واجتماعية في أروقة صالات مطارات المملكة.وجرى استقبال وتوديع المسافرين بالورود وتوزيع الهدايا المتعلقة بالعيد لهم ولأطفالهم، وتوشحت مطارات المملكة بزينة العيد وعبارات التهنئة المختلفة، كما أحيت العروض الفلكلورية، بهذه المناسبة.وشارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، المسافرين فرحة العيد السعيد بتقديم العديد من الهدايا التي أضفت مشاعر الفرح والسرور داخل صالات المطار الشمالية والجنوبية، ومجمع صالات الحج والعمرة، والصالة رقم (1) بالمطار الجديد، كما تضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين على الرحلات المختلفة بالورود والحلوى، وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.كما شهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض، العديد من الفعاليات احتفاءً بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، منها العروض الفلكلورية والعرضة السعودية في صالات المطار، إضافة إلى استقبال المسافرين وإهدائهم الحلوى والورود والهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة السعيدة.واحتفل مطار الملك فهد الدولي بالدمام بعيد الفطر المبارك، حيث أقيمت العديد من الفعاليات، وتم تخصيص ركن ترفيهي للأطفال ضمن فعاليات العيد بمشاركة شخصيات كرتونية أضفت سعادة وبهجة للعيد خاصة للأطفال.وشارك مع مطار الملك فهد الدولي بالدمام فرحة العيد، أطفال جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، حيث استقبلوا مرتادي المطار بالورود وتوزيع الهدايا.وشارك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي المسافرين فرحة العيد، وقدمت شركة طيبة لتشغيل المطارات للمسافرين والعاملين في المطار التهنئة والورود وتوزيع الحلوى والهدايا للأطفال.كما احتفت باقي مطارات المملكة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وشاركت المسافرين بالعديد من الفعاليات واللوحات التعبيرية الخاصة،بهذه المناسبة السعيدة وتم توزيع الحلوى والورود والعديد من الهدايا للمسافرين.// انتهى //13:13ت م0022

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