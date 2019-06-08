السعودية اليوم / " إثراء" يعايد مقيمات تأهيل إناث الدمام ويبهج قلوبهن



الدمام 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام، متمثلاً بقسم البرامج والأنشطة أمس، رحلة إلى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ لحضور الفعاليات برفقة منسقات البرامج والأنشطة سكينة آل باقر وعهود العثمان ورباب المحروس، ورئيسة العلاقات العامة والإعلام غالية آل درويش وبإشراف رئيسة قسم البرامج والأنشطة راوية آل هنيدي.

وشملت الرحلة جولة حول معرض الطاقة - معرض أرامكو

كما تضمنت الرحلة حضور المقيمات فعاليات ترفيهية مثل الفرقة الغنائية والموسيقية ثم عروض النافورة الراقصة وعروض المهرجين التي تفاعلت المقيمات بعروضها الحية.

وأوضحت مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام عائشة بنت علي المزيد أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" أثرى عقول المقيمات عبر تقديم معلومات علمية جديدة بطرق عملية، وأبهج قلوبهن من خلال مشاهدة الفعاليات الترفيهية والتفاعل معها.

//انتهى//

12:21ت م

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الدمام 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسنظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام، متمثلاً بقسم البرامج والأنشطة أمس، رحلة إلى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ لحضور الفعاليات برفقة منسقات البرامج والأنشطة سكينة آل باقر وعهود العثمان ورباب المحروس، ورئيسة العلاقات العامة والإعلام غالية آل درويش وبإشراف رئيسة قسم البرامج والأنشطة راوية آل هنيدي.وشملت الرحلة جولة حول معرض الطاقة - معرض أرامكو السعودية للزيت سابقاً - إذ يتمحور حول النفط والعلوم والطاقة والتكنولوجيا، وتمكنت المقيمات من التمتع برحلة تأخذهم عبر بدايات البترول وتكونات الصخور تحت الأرض وعمليات الحفر في الصحراء، مروراً بمصانع التكرير وحلول الطاقة البديلة للمملكة، بعدها حضرن عرضاً لتجارب علمية.كما تضمنت الرحلة حضور المقيمات فعاليات ترفيهية مثل الفرقة الغنائية والموسيقية ثم عروض النافورة الراقصة وعروض المهرجين التي تفاعلت المقيمات بعروضها الحية.وأوضحت مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام عائشة بنت علي المزيد أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" أثرى عقول المقيمات عبر تقديم معلومات علمية جديدة بطرق عملية، وأبهج قلوبهن من خلال مشاهدة الفعاليات الترفيهية والتفاعل معها.//انتهى//12:21ت م0019

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