السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده



جدة 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

11:41ت م

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جدة 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس في بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:41ت م0016

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