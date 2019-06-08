

جدة 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس في بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

وأشاد - أيده الله - بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

// انتهى //

11:40ت م

0015



جدة 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس في بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.وأشاد - أيده الله - بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.// انتهى //11:40ت م0015

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.