2019-06-08

دولة خليجية سجلت اليوم أعلى حرارة في العالم.. 50 درجة في الظل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن د.خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الكويت سجلت اليوم أعلى درجة حرارة في العالم.

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وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن الكويت سجلت اليوم 50.2 درجة مئوية في الظل في منطقة مطربة”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، كما يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.