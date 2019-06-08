48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن .. التسجيل مستمر

2019-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

لم يتبقّ سوى 48 ساعة تقريباً على إيداع الدفعة الجديدة من حساب متابعات الخليج 365 ، وهي الدفعة التاسعة عشرة من الدعم، لمن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق.

وأعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 ، في وقت سباق، أنه يتمّ صرف دعم حساب متابعات الخليج 365، بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، بما يعني أنه سيتم صرف الدفعة 19 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

التسجيل مستمر

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق أنه سيتم صرف الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ19 يوم الاثنين 10 يونيو من الشهر المقبل.

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والتسجيل في حساب متابعات الخليج 365 متاح الآن، للاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر عبر الرابط التالي فضلا اضغط (هنا).