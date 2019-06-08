فيديو.. تركي الفيصل يكشف سِر إلقاء جثة ابن لادن في البحر وسبب قتله وليس اعتقاله

2019-06-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف رئيس الاستخبارات السعودية سابقاً الأمير تركي الفيصل، سبب رفض الملا عمر، زعيم حركة طالبان السابق، تسليم زعيم تنظيم القاعدة الأسبق أسامة بن لادن للمملكة، وسر إلقاء جثّة الأخير في البحر بدلاً من دفنه.

وقال الأمير تركي خلال لقاء ببرنامج الذاكرة السياسية على قناة “العربية”، إن ما فعله أسامة بن لادن لم يكن في مخيلة أحد، مضيفاً أن ابن لادن كان حريصاً على تغيير محل إقامته من حين إلى آخر حتى لا يتم التعرف على مكانه، لافتاً إلى أن السلطات السعودية كانت تسمح لأسرته بزيارته لأسباب إنسانية بحتة.

Advertisements

وأضاف أنه طلب من قائد حركة طالبان الأفغانية سابقاً، الملا عمر، تسليم أسامة بن لادن للمملكة أكثر من مرة، لكنه رفض.

وتابع أنه حذر الملا عمر من أن قراره بعدم تسليم بن لادن للسلطات السعودية سيضر بأفغانستان، وأنه يجب إعادة النظر فيه، مؤكدا أن المملكة قطعت علاقتها بحكومة طالبان عقب ذلك.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة أقدمت على إلقاء جثّة ابن لادن في البحر بدلاً من دفنه، لأنها لم تُرِد أن يكون له قبر أو مزار يجلب الناس إليه، لافتاً إلى أنه لا يوجد لديه تحليل لسبب قـتـل الجيش الأمريكي بن لادن بدلا من اعتقاله، لكن الأمريكيين قالوا إنه كان يحمل سلاحاً عندما اقتحموا غرفته وتم قتله لهذا السبب.