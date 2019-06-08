خادم الحرمين يهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس في بلاد

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جدة - خالد شويل - واس (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بمناسبة ذكرى يوم الجلوس في بلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بمناسبة ذكرى يوم الجلوس في بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد - أيده الله - بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



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