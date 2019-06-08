السعودية | تركي الفيصل يكشف سر إلقاء جثة بن لادن بالبحر وليس دفنه

شكرا لقرائتكم تركي الفيصل يكشف سر إلقاء جثة بن لادن بالبحر وليس دفنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف رئيس الاستخبارات السعودية سابقاً الأمير تركي الفيصل، سبب رفض الملا عمر، زعيم حركة طالبان السابق، تسليم زعيم تنظيم القاعدة الأسبق أسامة بن لادن للسعودية، وسر إلقاء جثّة الأخير في البحر بدلاً من دفنه.

وأوضح الأمير تركي خلال لقاء على قناة "العربية"، أن ما فعله أسامة بن لادن لم يكن في مخيلة أحد، مضيفا أن بن لادن كان حريصا على تغيير محل إقامته من حين إلى آخر حتى لا يتم التعرف على مكانه، لافتا إلى أن السلطات السعودية كانت تسمح لأسرته بزيارته لأسباب إنسانية بحتة.

أوباما وفريقه أثناء تصفية أسامة بن لادن

وأكد أنه طلب من قائد حركة طالبان الأفغانية سابقاً، الملا عمر، تسليم أسامة بن لادن للسعودية أكثر من مرة، لكنه رفض، مشيرا إلى أنه حذر الملا عمر من أن قراره بعدم تسليم بن لادن للسلطات السعودية سيضر بأفغانستان، وأنه يجب إعادة النظر فيه، مؤكدا أن المملكة قطعت علاقتها بحكومة طالبان عقب ذلك.

وأبان أن الولايات المتحدة أقدمت على إلقاء جثّة بن لادن في البحر بدلاً من دفنه، لأنها لم تُرِد أن يكون له قبر أو مزار يجلب الناس إليه، لافتاً إلى أنه لا يوجد لديه تحليل لسبب قتل الجيش الأميركي بن لادن بدلا من اعتقاله، لكن الأميركيين قالوا إنه كان يحمل سلاحاً عندما اقتحموا غرفته وتم قتله لهذا السبب.