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انطلقت مساء أمس الجمعة فعاليات اليوم الثاني لملتقى عطاء التطوعي الأول بالقريات، الذي ينظمه فريق عطاء التطوعي بالشراكة مع جمعية الأسرة "أسرتنا" بالقريات.
وشهدت فعاليات هذا اليوم تنظيم محاضرة قدمها سفير المحبة والسلام ومدير ملتقى المحبة والسلام، صاحب أطول لوحة جماعية في العالم الفنان التشكيلي والناشط الاجتماعي المعروف عبد العظيم الضامن، ومحاضرة أخرى بعنوان "فن التعامل مع الآخرين" قدمها عبد اللطيف أحمد دبكل.
محاضرات ومسابقات بفعاليات "ملتقى عطاء التطوعي بالقريات"
انطلقت مساء أمس الجمعة فعاليات اليوم الثاني لملتقى عطاء التطوعي الأول بالقريات، الذي ينظمه فريق عطاء التطوعي بالشراكة مع جمعية الأسرة "أسرتنا" بالقريات.
وشهدت فعاليات هذا اليوم تنظيم محاضرة قدمها سفير المحبة والسلام ومدير ملتقى المحبة والسلام، صاحب أطول لوحة جماعية في العالم الفنان التشكيلي والناشط الاجتماعي المعروف عبد العظيم الضامن، ومحاضرة أخرى بعنوان "فن التعامل مع الآخرين" قدمها عبد اللطيف أحمد دبكل.
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
12:20 PM
مسابقات استهدفت الأطفال والكبار وهدايا وكوبونات للجميع
انطلقت مساء أمس الجمعة فعاليات اليوم الثاني لملتقى عطاء التطوعي الأول بالقريات، الذي ينظمه فريق عطاء التطوعي بالشراكة مع جمعية الأسرة "أسرتنا" بالقريات.
وشهدت فعاليات هذا اليوم تنظيم محاضرة قدمها سفير المحبة والسلام ومدير ملتقى المحبة والسلام، صاحب أطول لوحة جماعية في العالم الفنان التشكيلي والناشط الاجتماعي المعروف عبد العظيم الضامن، ومحاضرة أخرى بعنوان "فن التعامل مع الآخرين" قدمها عبد اللطيف أحمد دبكل.
، محاضرات ومسابقات بفعاليات "ملتقى عطاء التطوعي بالقريات" ،
المصدر : الخليج 365
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