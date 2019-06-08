السعودية | ولي العهد يهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس في بلاده

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:50 صباحًا, 8 يونيو 2019 م المناطق - واس بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الجلوس في بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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