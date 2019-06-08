‫وفاة طفلة بعد سقوطها في خزان أرضي بحفر الباطن

2019-06-08

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

توفيت طفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات بعد سقوطها داخل خزان أرضي لمبنى تحت الإنشاء بحي الروضة بمحافظة حفر الباطن.

وقال نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية النقيب سعد بن ناصر الرياعي إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن تلقى بلاغاً في تمام الساعة ٤:٥٨ من مساء يوم الجمعة الموافق ١٤٤٠/١٠/٥هـ مفاده سقوط طفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات في خزان تحت الأرض تابع لمبنى سكني تحت الإنشاء بحي الروضة.

Advertisements

وعلى الفور تم انتقال فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وعند الوصول تمت مباشرة عمليات الإنقاذ للطفلة ونقلها بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى، وتبلغنا فيما بعد بوفاة الطفلة، نسأل الله أن يجعلها شفيعة لوالديها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأكد النقيب الرياعي على أهمية مراقبة الأطفال من ذويهم والحرص على سلامتهم دائماً من المخاطر المحيطة بهم.