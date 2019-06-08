- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم وفاة طفلة بعد سقوطها في خزان أرضي بحفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وفاة طفلة بعد سقوطها في خزان أرضي بحفر الباطن
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
توفيت طفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات بعد سقوطها داخل خزان أرضي لمبنى تحت الإنشاء بحي الروضة بمحافظة حفر الباطن.
وقال نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية النقيب سعد بن ناصر الرياعي إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن تلقى بلاغاً في تمام الساعة ٤:٥٨ من مساء يوم الجمعة الموافق ١٤٤٠/١٠/٥هـ مفاده سقوط طفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات في خزان تحت الأرض تابع لمبنى سكني تحت الإنشاء بحي الروضة.
وعلى الفور تم انتقال فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وعند الوصول تمت مباشرة عمليات الإنقاذ للطفلة ونقلها بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى، وتبلغنا فيما بعد بوفاة الطفلة، نسأل الله أن يجعلها شفيعة لوالديها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
وأكد النقيب الرياعي على أهمية مراقبة الأطفال من ذويهم والحرص على سلامتهم دائماً من المخاطر المحيطة بهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفلة بعد سقوطها في خزان أرضي بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.