، "بر صامطة" تعايد الأطفال والمنومين بالمستشفى العام بالورود والهدايا ،

محمد بن مسعود - الدمام - للتخفيف عنهم ومشاركتهم فرحة العيد وضمن مسؤولياتها الاجتماعية

قامت جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة، يوم أمس الأول، ممثلة برئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله السهلي، وأعضاء مجلس الإدارة بزيارة معايدة ومواساة للمرضى المنومين بمستشفى صامطة العام.

وثمن زيارة المرضى في أقسام المستشفى وقسم الأطفال مع توزيع الورود والهدايا؛ مما أدخل الفرح والسرور على المرضى والأطفال وانعكس إيجاباً على الجميع.

وأوضح الشيخ السهلي أن هذه الزيارة حق وواجب لنستشعر نعم الله علينا أولاً ما بين الصحة والمرض، وأيضاً لنشارك هؤلاء فرحة العيد، ونساهم في التخفيف عنهم آلام المرض والبعد عن ذويهم في هذه المناسبة السعيدة، وبإذن الله نحن في الجمعية حريصون على مشاركة الجميع، وإيصال الرسالة الحقيقية والأهداف المرجوة من أنشطة وبرامج الجمعية في الفترة القادمة.

وقدم الشكر والامتنان لمدير مستشفى صامطة عبدالله العريشي، والمدير المناوب الذي تجاوب وسهل هذه الزيارة بالتعاون مع المنسق الإعلامي علي العشيري.

وضم وفد الزيارة أعضاء مجلس الإدارة أسامة شعبي وسمير الفود وعلي خلوفة، والزميل أحمد بن إبراهيم المبارك مدير العلاقات العامة بـ"الخليج 365".

بدورها قدمت جمعية البر الشكر لكامل الطاقم المرافق للزيارة بالمستشفى لجميل التنسيق وتسهيل هذه الزيارة، متمنية لجميع المرضى والمنومين الأجر والشفاء العاجل بإذن الله تعالى.

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