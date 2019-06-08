، شاهد .. حريق مزارع في دومة الجندل يخمده "المدني" متوعداً هؤلاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - باشرته الفرق صباحاً بعد بلاغ وبـ 3 مواقع .. لا إصابات والتحقيق يتواصل

أخمدت فرق الإطفاء بالدفاع المدني في محافظة دومة الجندل، صباح اليوم، حريق مزارع شبّ في ثلاثة مواقع، فيما شرع المختصون في التحقيقات للوقوف على أسباب الحادثة وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

تفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل باشرت بلاغاً صباح هذا اليوم السبت، عن حريق مزارع بثلاثة مواقع في محافظة دومة الجندل، وبفضلٍ من الله، ثم بفضل الجهود التي بُذلت تمّت السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عن الحادث أيّ إصابات أو وفيات، ولله الحمد.

وأضاف: "جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حول أسباب الحادث لتسليمه إلى الجهات المعنية بحكم الاختصاص"، مشيداً بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالبلدية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية (الشرطة والمرور والدوريات الأمنية)، إضافة إلى هيئة الري والصرف وشركة الكهرباء.

وأكّد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل مَن ارتكب إهمالاً نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين، متمنياً السلامة للجميع.