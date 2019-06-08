، السعودية تخترق جدار الأسلحة الحساسة .. "القنابل الذكية" واحدة .. وهذه رسالة أمريكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - صفقة تصنيع جزئي داخلي تتجاوز 8 مليارات دولار .. التحكم آلي وأنظمة صواريخ دقيقة

وافقت الولايات المتحدة على صفقة تسليح مع السعودية تتضمن تصنيع أجزاءٍ من "القنابل الذكية"؛ ما يتيح للرياض إمكانية غير مسبوقة للوصول إلى تكنولوجيا أسلحة حساسة.

ويعد تصنيع أجزاءٍ من الأسلحة من ضمن صفقة بلغت قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار، وتتضمن كذلك إنتاج أجهزة التحكم الآلي وأنظمة التحكم لصواريخ "Paveway" الموجّهة بدقة.

تأتي الصفقة ضمن الخطة الاقتصادية طويلة الأجل للمملكة العربية السعودية "رؤية 2030" التي تدعم فيها الرياض زيادة إنتاجها المحلي، وتوطين صناعة الأسلحة بشكل كبير، وبناء قاعدة التصنيع العسكري الخاصة بها وتوفير آلاف الوظائف للمواطنين.

ونقلت قناة "nbc" الأمريكية، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، قوله: إن الولايات المتحدة واثقة جداً من قدرات المملكة العربية السعودية على حماية التكنولوجيا وكذلك التأثير الإيجابي علىالقاعدة الصناعية لمنظومة الدفاع الأمريكية.

ودافعت إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ عن بيع الأسلحة كوسيلة لضمان أن الحلفاء العرب يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وسط المخاطر القادمة من إيران التي تشكل تهديداً للاستقرار في الشرق الأوسط، وأن مصداقية واشنطن كشريك عسكري كانت في خطر إذا لم تسلم قطع غيار وأسلحة أخرى على الفور.