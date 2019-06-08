دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper النائب العام يوجه بالقبض على شاب ظهر بمقطع فيديو حاملًا «رشاش»

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو، وهو يطلق النار من سلاح رشاش في احدى المناسبات، ما كاد يؤدي لكارثة لولا لطف الله.

وأوضحت مصادر «عاجل» أن التوجيه يشمل والد الشاب، مع ضرورة التأكد من نظامية السلاح وامتلاكه التصريح النظامي.

وكانت النيابة العامة حذرت، عبر حسابها في «تويتر» من استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة والعامة، نظرًا لما يتضمنه ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام الأسلحة والذخائر، وما ينشأ عن ذلك من ضرر.

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