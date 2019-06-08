الحصيني: الحرارة تقارب الـ ٥٠ على شمال وشرق المملكة واليوم يبدأ الصيف

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة (تسميات)، عبدالعزيز الحصيني، اقتراب درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة، مؤكدًا دخول فصل الصيف.
وأضاف الحصيني أن فصل الصيف سيبدأ اليوم فعليًا، وسيتزامن مع دخول «مربعانية القيظ»، والتي تبدأ بطلوع «نوء الثريا» ثم «الدبران» ثم «الهقعة» وكل نوء مدته 13 يومًا وسيتزامن معها أول موجة حر على المملكة والخليج.
كما توقع الباحث في الطقس أن تقترب درجة الحرارة العظمى من 45 درجة على معظم مناطق المملكة وتقارب 50 درجة على شرق وشمال شرق المملكة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أشارت إلى أنَّ الفرصة لا تزال مهيأة، اليوم، الجمعة، لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
وأكد الهيئة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
وأضافت الهيئة أنَّ الطقس سيبقى من حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.
الملايين من المسلمين حول العالم يحتفلون بعيد الفطر
من Euronews
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شاهد: جديد أمازون.. طائرة مسيرة لتوصيل الطرود
قال جيف ويلك الرئيس التنفيذي لقطاع المستهلكين في شركة أمازون إن الشركة أصبحت تملك طائرة مسيرة جديدة لاستخدامها في توصيل الطرود إلى عملائها "خلال شهور". وأضاف ويلك في مؤتمر للشركة في لاس فيغاس أن الطائرة المسيرة الجديدة تقلع وتهبط عموديا مثل الطائرة الهليكوبتر، وهي أكثر ثباتا من النماذج السابقة ويمكنها اكتشاف الأشياء المتحركة أفضل من البشر، وهو ما يجعلها آمنة. ولم يذكر ويلك أين ستعمل الطائرة المسيرة الجديدة، لكن أمازون توصل بعض الطرود بواسطة طائرة مسيرة في بريطانيا منذ عام 2016. اقرأ أيضا على يورونيوز: شاهد: "الأتمتة" تحل مكان الموظفين لدى شركة أمازون مجلس النواب الأمريكي يطالب بالتحقيق مع فيسبوك وغوغل بسبب "الاحتكار" رغم الطلاق وتبعاته.. رئيس أمازون يشتري 3 شقق في نيويورك ب 80 مليون دولار فقط !
Euronews (Ar)
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شاهد: رضيعة أميركية تمضي الدقائق الأولى من حياتها في كأس ستانلي
بعد عشرين دقيقة على قدومها إلى هذه الحياة فقط، وضعت الرضيعة أنّ-ماري في كأس بطولة "ستانلي" الشهير لدقائق، وهو الكأس الذي ظفر به نادي "سانت لويز بلوز" في بطولة دوري الهوكي الوطني الأميركي. وولدت أنّ-ماري في مستشفى الرحمة في سانت لويس (ميسوري)، يوم أمس، الأربعاء، وهي ابنة مشجعين كبيرين للنادي. في الحقيقة، يبدو أن الأم مشجعة "متطرفة بعض الشيء" إذ اعترفت لمراسل شبكة "إن بي سي" الرياضية أنها شاهدت المباراة فيما كانت تولد ثم سألته: أليس هذا ما تقوم به النساء عادة حين يولدن؟ ويعتبر وضع الرضع في كأس ستانلي شائعاً في الولايات المتحدة. ويمكن القول أيضاً إن الرضيعة أنّ-ماري حطمت الرقم القياسي القديم، بعد أن حمله طفل آخر وضع في الكأس بعد نصف ساعة من ولادته. أيضاً على يورونيوز: شاهد.. ولدت بوزن 245 غراماً.. الكشف عن أصغر رضيعة في العالم
Euronews (Ar)
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القضاء النيوزيلندي يسمح للإعلام بعرض وجه المتهم بتنفيذ مذبحة المسجدين
سمح قاضٍ نيوزيلندي، اليوم، الخميس، لوسائل الإعلام الوطنية والعالمية بعرض صورة برنتون هاريسون تارانت، الأسترالي المتهم بتنفيذ العملية الإرهابية ضد المسجدين في كرايستشيرش في آذار/مارس الماضي، والتي راح ضحيتها 51 شخصاً من الطائفة المسلمة. وكان القضاء النيوزيلندي قد سمح سابقاً بنشر صور المتهم الذي يبلغ 28 عاماً من العمر، شريطة أن تتم تغطية وجهه، غير أن القاضي كاميرون ماندر، من إحدى المحاكم العليا قال اليوم، الخميس، إنه لم تعد هناك أي حاجة لحجب وجه الرجل عن الإعلام. وتقول جهات قضائية إن القرار المبدئي بحجب صورة المتهم عن الإعلام اتخذ لأسباب لها علاقة بالتحقيق الذي تجريه الجهات المختصة، خصوصاً لجهة استجواب الشهود. حيث أن البعض كان يرى أنه من الأنسب حجب الوجه، كي يعتمد الشهود على ذاكرتهم الخاصة للتعرف على وجه المشتبه به، بدل رؤيته في الصحف. "فتى البيضة" يتبرع بمبلغ خيالي لأسر ضحايا المسجدين في نيوزلندا نيوزيلندا: نائبة تحصل على حماية الشرطة بعد تهديدها من قبل بعض المؤمنين بتفوق العرق الأبيض
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شاهد: الملايين من المسلمين حول العالم يحتفلون بعيد الفطر
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كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: الحرارة تقارب الـ ٥٠ على شمال وشرق المملكة واليوم يبدأ الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.