موقع نور المركزي بدون رقم سري من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور

موقع نور المركزي بدون رقم سري، خصصته وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية أمام جميع أولياء الأمور والطلاب بالمراحل الثلاثة المختلفة من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب، وذلك من خلال إدخال رقم الهوية ورمز التحقق المتوفر بالصفحة من أجل الحصول على النتيجة من موقع نور المركزي بدون رقم سري بسهولة ويسر وذلك في حالة نسيان اسم المستخدم والرقم السري تلك البيانات المخصصة من أجل عرض النتائج عبر موقع نور المركزي.

موقع نور المركزي بدون رقم سري

موقع نور المركزي بدون رقم سري، نوفره لكم في التقرير التالي كما أعلنته وزارة التربية والتعليم السعودية التي كتبت عبر صفحتها تهنئة متضمنة “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تهنئ وزارة التعليم الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح ، ويمكن للطالب وولي الامر الاستفادة من خدمات نور المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور“، ومن أجل الاستعلام عن بيانات الحساب يمكنكم التواصل مع قيادة المدرسة.

للاطلاع على النتيجة يمكنك الدخول على موقع نور المركزي بدون رقم سري والاعتماد على رقم الهوية. Advertisements

وعن الطريقة التقليدية، الخاصة باطلاع النتائج من خلال اسم المستخدم والرقم السري، من هنا.

نتائج نظام نور 1440

كانت وزارة التربية والتعليم السعودية خصصت رابط النتائج باستخدام رقم الهوية دون الحاجة إلى بيانات ورقم سري وإتاحة الدخول مباشرةً إلى موقع النتائج واستخراج درجات الطلاب للاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي، من أجل التيسير على أولياء الأمور والطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، فضلا عن السهولة في بحثهم عن الدرجات.

وفي حالة الاستعلام بالرقم السري، فيمكنك الدخول على الربط السابق من موقع نظام نور وكتابة اسم المستخدم والرقم السري، ثم اختيار نتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي، ثم اختيار الفصل الدراسي، وبعد ذلك قم باختيار النظام الدراسي، ثم ادخال الإدارة التعليمية، ثم اسم المدرسة، وبعد ذلك الصف والقسم، واسم الطالب، ثم في النهاية الضغط على استعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 1440، لتحصل على النتيجة المرجوة لكن بعد دقائق قليلة فقط.

هذا ونتابع معكم متابعينا عن طريق التحديثات كل ما هو جديد في نتائج نور.

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